Mingoia, Uilca Unicredit: “Accordo tra i migliori mai sottoscritto, per importi erogati ed assunzioni”

Siglato accordo che comprende premio di produttività, bonus straordinario caro vita, inquadramento nuove figure di rete e piano sul ricambio generazionale.

La serrata trattativa appena chiusa consente di erogare 2.400 euro ai lavoratori del gruppo nel perimetro italiano. Prevista l’uscita incentivata e volontaria, in continuità con il piano Unlocked, di 850 lavoratori (che maturano i requisiti entro il 31/12/2029) in cambio dei quali saranno assunti 850 giovani da inserire in particolare nella rete commerciale della banca.

Il rapporto di 1 a 1, che garantisce i livelli occupazionali, è il più alto del sistema. Firmato anche il punto che prevede la valorizzazione professionale delle nuove figure di rete.

“Sono davvero soddisfatto, è uno dei migliori accordi mai sottoscritti nel sistema, sia con riferimento alle assunzioni (rapporto 1 a 1) che agli importi erogati ai dipendenti che hanno contribuito in modo determinate al raggiungimento dei risultati brillanti che il gruppo ha conseguito”, dichiara Rosario Mingoia, segretario responsabile Uilca Unicredit “Continua la positiva storia delle relazioni sindacali nel gruppo Unicredit”.