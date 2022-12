Agricoltura, proroga bando Psr per progetti filiere corte e mercati locali: scadenza il 7 dicembre

Prodotti agricoli identitari, le aziende siciliane avranno altri sette giorni di tempo per presentare progetti per la valorizzazione e promozione a sostegno delle filiere corte e dei mercati di nicchia in Sicilia, da realizzare dal primo gennaio al 31 maggio 2023, nell’ambito del Programma di sviluppo rurale (Psr).

Il dipartimento regionale dell’Agricoltura riapre, infatti, la finestra temporale e sposta la scadenza per la presentazione delle domande, inizialmente prevista per oggi 30 novembre 2022, secondo l’Avviso pubblico Valorizzazione e Promozione prodotti Agricoli identitari Sicilia (D.A.n.32/Gab), al prossimo 7 dicembre.

Il differimento dei termini di scadenza per la presentazione dei progetti si è resa necessaria a causa delle disfunzioni del sistema di posta elettronica certificata a cui vanno inviate le domande di partecipazione (assessorato.risorse.agricole.alimentari@certmail.regione.sicilia.it).