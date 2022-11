“Violenza di genere nei regimi totalitari”: anche fondazione Bellisario all’evento promosso dagli studenti universitari di ReAzione a Palermo

Durante la manifestazione, sarà presentata la rivista realizzata dalle studentesse e dagli studenti di ReAzione, con storie e testimonianze di donne iraniane e della loro ribellione al regime degli ayatollah.

Marcella Cannariato, responsabile per la Sicilia della Fondazione Marisa Bellisario, partecipa oggi 25 novembre, insieme a Cinzia De Marco, coordinatrice del corso di laurea in Giurisprudenza, e la consigliera del corso di laurea Federica Palmeri, all’evento promosso per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, da ReAzione, associazione studentesca universitaria presente all’Università degli Studi di Palermo. L’iniziativa di oggi, dalle ore 18:00 alle ore 21:00, presso l’Atrio monumentale del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Palermo (via Maqueda 172), viene realizzata con musiche, letture, testimonianze che raccontano l’orrore della violenza subita dalle donne nei diversi momenti storici, dal fascismo ai nostri giorni.

Per sapere di più sul programma dell’evento.