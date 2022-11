Cimo e Cimo-Fesmed augurano buon lavoro al neo assessore regionale della Salute Giovanna Volo

Sanità Sicilia, congratulazioni di Bonsignore e Spampinato per la scelta di grande competenza nella persona di Giovanna Volo.

“Soddisfazione che il nuovo esecutivo guidato dal presidente Renato Schifani sia adesso nel pieno della sua operatività e, per quanto riguarda la sanità siciliana, di aver identificato una persona di alto profilo e competenza nel settore”.

Lo scrivono in una nota, il segretario regionale di CIMO (Confederazione Italiana Medici Ospedalieri), Giuseppe Bonsignore e il presidente regionale della federazione CIMO-FESMED, Riccardo Spampinato, che rivolgono i migliori auguri di buon lavoro e le congratulazioni per il nuovo prestigioso incarico di assessore regionale della salute alla dottoressa Giovanna Volo.

“Disponibili come sempre al dialogo e al confronto costruttivo con le istituzioni regionali – aggiungono i due sindacalisti – ci dichiariamo pronti fin d’ora a interloquire con la dottoressa Giovanna Volo per fornire il nostro contributo di idee e di proposte per il bene della sanità siciliana”.