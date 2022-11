Palermo, sicurezza alunni scuole, Puma: “A Sferracavallo necessaria segnaletica stradale per guida prudente e incolumità passanti”

I genitori degli alunni che frequentano le scuole elementari a Sferracavallo lamentano, sia in via Tacito che in via Terenzio, la mancanza di segnaletica stradale orizzontale e verticale che indichi agli automobilisti la presenza di scuole elementari, quindi la presenza di giovani pedoni, consentendo loro di muoversi in tutta sicurezza.

«Per evitare questo tipo di disagi è stato già chiesto agli uffici competenti di intervenire con la massima celerità – dichiara il consigliere comunale Natale Puma -. Sulla sicurezza degli studenti, desidero fare un plauso all’amministrazione che su mia segnalazione, ha aumentato da 23 a 30 le ore di lavoro per alcuni vigili reperendo così le unità di presidio a salvaguardia degli alunni di quelle scuole posizionate in assi viari molto trafficati. C’è ancora da ampliare il servizio per altre scuole, ma siamo sulla strada giusta».

(Nella foto, la scuola media Ernesto Basile in via Terenzio a Sferracavallo, Palermo)