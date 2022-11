Palermo, scuola Tenente Onorato in via Terenzio a Sferracavallo: necessaria la presenza vigili urbani

Il consigliere della Settima Circoscrizione Daniele Armetta e i genitori degli allievi della scuola “Tenente Onorato” di Sferracavallo, lamentano l’assenza di vigili durante l’orario d’ingresso. L’attuale situazione non assicura la sicurezza per i giovani studenti. Occorre un presidio per dissuadere comportamenti indisciplinati da parte di automobilisti che mettono in pericolo la sicurezza degli studenti.