Arte. “Il Circo tra sogno e realtà”, mostra di pittura all’Auditorium di San Mattia dei Crociferi a Palermo

L’associazione culturale CalaPanama, nota per aver realizzato il Muro della legalità in Piazza degli Aragonesi, organizza una collettiva d’arte ispirata al favoloso mondo del Circo, da sempre un universo suggestivo che regala sogni ed emozioni dal vivo.

Oltre quaranta gli artisti che hanno aderito al progetto. Le opere, tutte realizzate su tele 70×70 con varie tecniche, mettono in risalto tutti i personaggi simbolo di questo mondo affascinante: dal trapezista al giocoliere, dall’immancabile figura del pagliacci all’esibizione di animali ammaestrati. La Collettiva sarà presentata dalla scenografa ed esperta d’arte Daniela Sasso.

L’inaugurazione della mostra “Il Circo tra sogno e realtà”, alla quale sono state invitate le Autorità cittadine, avrà luogo nell’Auditorium di San Mattia ai Crociferi 18, sede della mostra, lunedì 14 novembre alle ore 16.30. L’evento sarà accompagnato da musiche circensi eseguite dal fisarmonicista e compositore Giuseppe Maurizio Piscopo che racconterà la sua esperienza del Circo Bisbini, il circo più povero del mondo che è venuto a Favara nella seconda metà degli anni sessanta, e suonerà per la prima volta il suo Omaggio a Federico Fellini, che doveva essere eseguito a Rimini per il centenario del grande regista, ma che non è stato possibile a causa della pandemia. Parteciperà il Gruppo Corale Auser Leonardo Sciascia di Palermo che si esibirà in alcuni brani di famosi cantautori ispirati al circo. Arte e spettacolo in un unico e magico pomeriggio per entrare in un sogno e ritornare bambini.

La mostra “Il Circo tra sogno e realtà” sarà aperta al pubblico dal 14 al 17 novembre dalle ore 10.00 alle ore 18.30. All’inaugurazione interverranno Totò Calò presidente dell’Associazione Calapanama, Giampiero Cannella assessore alla Cultura, Simonetta Genova ideatrice della Mostra, Daniela Sasso, Pietro Amato che dedicherà un pensiero alle donne iraniane e a tutte le donne che sono state vittime di soprusi.

Ecco i nomi degli artisti partecipanti: Anna Maria Asaro, Adriana Bellanca, Annita Borino, Rosalba Borino, Toto Calò, Aurelio Cartaino, Vita Catalano, Grazia Cianciolo, Maria Coletti, Lina Collesano, Gloria Di Maria, Anna Giulia Enrile, Maria Pia Esposito, Silvana Lanza, Maria Luisa Lippa, Rosaria Ganci, Gabriella Gargano, Simonetta Genova, Armando Guarnieri, Domenico Guzzetta, Loredana Lauria, Salvatore Maltese, Vincent Mancino, Anna Margarese, Giusy Megna, Giovanni Messina, Nicoletta Militello, Anna Maria Novara,Maria Orlando, Maria Luisa Paoletti, Cristina Patti, Ambra Pavesi, Ignazio Pensovecchio, Maria Catena Piazza, Mariella Ramondo, Vittorio Randisi, Fabio Riotta, Francesca Spasari, Iole Spasari, Rita Adriana Stuppia, Caterina Trimarchi.