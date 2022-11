Corleone, finanziati 570.000 euro per progetti esecutivi contro i dissesti nel territorio comunale

Il Sindaco Nicolosi: “Un grande risultato promesso e raggiunto dall’attuale amministrazione, con la qualificata collaborazione del nostro ufficio tecnico”.

“Con il Decreto del 28 ottobre 2022 del Ministero dell’Interno sono state finanziate le richieste relative alla predisposizione di 3 progetti esecutivi per opere di tutela del territorio proposte dal comune di Corleone”. I progetti, per un totale di circa 570.000 euro, consentiranno di intervenire sulle seguenti aree: eliminazione del rischio idrogeologico e idraulico a valle della via S. Aldisio a salvaguardia dell’Ospedale dei Bianchi, edifici scolastici G. Vasi, Via S. Aldisio; mitigazione del rischio idrogeologico e riduzione del rischio frana a salvaguardia del centro abitato in località S.S. Salvatore e delle Due Rocche e consolidamento e messa in sicurezza del fenomeno del rischio idrogeologico e geomorfologico in C.da Caputo a protezione del centro abitato. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Corleone Nicolò Nicolosi che ha dichiarato: “Gli interventi unitamente a quelli i cui lavori sono in corso (Calvario, San Giacomo e San Marco), e in località Colla per esondazione lungo la via S. Giacomo, che cominceranno a breve, per l’importo di 1.100.000 euro cadauno, consentiranno di mettere in sicurezza il territorio corleonese dai rischi e dai danni causati da alluvioni, come quelle del novembre del 2018. Un grande risultato promesso e raggiunto dall’attuale amministrazione con la qualificata collaborazione del nostro ufficio tecnico”.