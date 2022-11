Di Paola (M5S): “All’Ars scelgo il seggio di Caltanissetta”. Deputate Roberta Schillaci a Palermo e Martina Ardizzone a Catania

“Siamo pronti per l’imminente ripresa delle attività all’Ars, anche se, per la verità, non ci siamo mai fermati. Il governo Schifani troverà in noi una corretta, ma intransigente opposizione”. Lo afferma Nuccio Di Paola, referente per la Sicilia del M5S.



“Per quanto riguarda la mia scelta del seggio all’Ars – dichiara Di Paola – ho ascoltato tutto il M5S e alla fine ho deciso che la scelta più giusta sia quella di optare per quello di Caltanissetta. Ringrazio tutti i candidati, gli attivisti e i simpatizzanti del Movimento per l’apporto dato. Se oggi siamo qui a parlare di un risultato più che lusinghiero e imprevedibile fino a qualche mese prima delle elezioni si deve a tutti loro e alle scelte fatte insieme al Presidente Giuseppe Conte. A tutti i candidati, ai cittadini attivi e agli eletti dico di continuare a fare squadra, lo dobbiamo a tutti i siciliani che sostengono il M5S”.

Di Paola, eletto anche a Catania e a Palermo, lascia spazio alla palermitana Roberta Schillaci e alla catanese Martina Ardizzone.

“Anche per questa legislatura avrò l’onore di rappresentare i Siciliani all’Assemblea Regionale”, ha commentato Roberta Schillaci (nella foto in alto). “Sono contenta di far parte nuovamente della squadra del MoVimento 5 Stelle all’ARS perchè avrò l’opportunità di portare avanti tutte le battaglie che ho intrapreso negli ultimi 5 anni, dal disegno di legge sulla normativa in materia di sport a quello sull’assistenza igienico personale e specialistica in favore degli alunni con disabilità, dal disegno di legge sull’Istituzione del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato a quello sull’introduzione del tagliando antifrode per le elezioni dei deputati dell’Assemblea regionale siciliana e dei consigli comunali.

Ero certa della grande sensibilità di Nuccio Di Paola che, con la scelta territoriale del collegio di Caltanissetta condivisa da più parti, dà la possibilità a due donne di entrare all’Assemblea Regionale.”

“Con la scelta del seggio di Caltanissetta del nostro referente Nuccio Di Paola, che ringrazio per tutto l’impegno dimostrato in questa campagna elettorale lampo, sono ufficialmente una deputata parlamentare siciliana, la più giovane soprattutto”, ha scritto sulla sua pagina Facebook Martina Ardizzone, di Paternò. “So cosa significhi essere la più giovane in un consesso: vorrà dire impegnarsi il doppio per non deludere le aspettative e per dimostrare di essere all’altezzaIo sono pronta e sono pronta, più di ogni altra cosa, a rappresentarvi. Spero di non deludervi”.

(Foto in copertina, Roberta Schillaci, eletta a Palermo)