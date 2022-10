Pallanuoto: TeLiMar Palermo batte la Waterpolis Anzio 12-9 nella prima giornata di Campionato A1

Marcello Giliberti, presidente TeLiMar: «Meritata vittoria all’esordio in trasferta nella difficile vasca di Anzio. La bruciante partenza ci ha consentito di gestire poi l’intero match».

Inizia con una vittoria in trasferta il cammino del TeLiMar Palermo nel campionato nazionale di pallanuoto maschile di serie A1. Ad Anzio, il Club dell’Addaura batte la Waterpolis 12-9. Una partita che sembrava avviata ad una scontata conclusione, dopo il break di 5-0, ma che i padroni di casa sono stati in grado di mantenere viva fino a metà dell’ultimo quarto. Gli anziati, rispetto alla sfida di Coppa Italia di tre settimane fa, recuperano Santini e Lapenna. Assente Pelicaric per infortunio al dito. Tra le file dei palermitani, invece, esordisce oggi in stagione Occhione. Prosegue, dunque, la scia positiva degli uomini del Presidente Giliberti in trasferta. Il prossimo week-end sarà la volta del secondo turno preliminare di LEN Euro Cup a Duisburg.

Dopo il minuto di silenzio in onore del vicesindaco di Anzio, Danilo Fontana, scomparso a 59 anni, il primo tempo è a senso unico, con il TeLiMar che fa poker. Ad aprire le marcature una doppietta di Irving, in entrambi i casi dal lato cattivo. Poi, è Giorgetti che recupera palla e se ne va in uno contro zero, punendo Santini. La prima frazione si chiude con la tripletta personale di Irving, arrivata dopo una rapida ripartenza dei palermitani, molto precisi in fase difensiva grazie anche ad un’ottima prestazione di Jurisic.

Vitale su uomo in più porta il TeLiMar sul +5. Si sblocca, però, l’Anzio con l’italo-croato Susak. Un po’ di imprecisione in attacco per il Club dell’Addaura, che permette ai laziali di iniziare a ricucire lo strappo: Lapenna segna il 2-5. Reagisce Giorgetti in superiorità. Ma si va all’intervallo lungo sul 4-6, per le reti di Koprcina e Cuccovillo.

La seconda metà del match vede il Club dell’Addaura allungare sul +3 con una grande azione di Hooper che accentra su di sé la difesa avversaria e poi scarica su un libero Giorgetti, che sotto porta non sbaglia. Gioco sfilacciato, con il mancino Cuccovillo che la mette sul primo palo in superiorità numerica per il 5-7. È il rientrante Occhione a trascinare i suoi su uomo in più per il 5-8, ma sull’azione successiva è ancora Cuccovillo a far male a Jurisic sul palo opposto. Ancora Occhione, al termine di un bel fraseggio su uomo in più degli uomini di Baldineti. Continua il botta e risposta tra le due avversarie, con Barberini che da posizione cinque mantiene gli anziati sul -2.

In avvio dell’ultimo quarto, sono i due portieri a rendersi protagonisti. Poi, rigore conquistato da Lapenna, con Cuccovillo che porta l’Anzio sul -1. In questo caso, Jurisic non può far altro che intuire la direzione del tiro. Il TeLiMar, però, ristabilisce il doppio vantaggio con Vitale. Ed è lo stesso numero 3 dei palermitani che sul lato sbagliato porta il Club dell’Addaura sull’8-11. Susak a 1’18 segna il 9-11 in ripartenza dopo l’errore in superiorità numerica degli uomini in calottina blu. Ma, grazie all’esperienza degli uomini di Baldineti, il tempo a disposizione dei padroni di casa è, ormai, finito. E, anzi, a 1” dalla sirena è Irving a segnare il 9-12 definitivo.

«Dopo il primo tempo, pensavamo che la partita fosse chiusa e abbiamo fatto tanti errori – dice l’allenatore del TeLiMar, Gu Baldineti -. Abbiamo avuto molte occasioni per farlo, ma ci siamo un po’ disuniti. In ogni caso, quello che conta è che abbiamo ottenuto una buona vittoria in un campo difficile e contro un ottimo Anzio, al quale faccio i complimenti. Intanto, cominciamo anche a venir fuori come squadra. E siamo solo all’inizio».

Marcello Giliberti, presidente TeLiMar: «Meritata vittoria all’esordio in trasferta nella difficile vasca di Anzio. La bruciante partenza ci ha consentito di gestire poi l’intero match. Abbiamo giocato costantemente bene in difesa, micidiali in attacco nei primi due tempi. Troppi gli errori, però, nella seconda parte del match in fase offensiva. Stiamo comunque certamente assiemandoci sempre più. Ora, testa alla seconda fase di LEN Euro Cup, che giocheremo purtroppo ancora in trasferta in Germania. Non abbiamo, infatti, avuto adeguate garanzie sulla disponibilità della nostra amata Piscina Olimpica Comunale a pieno regime per poter ospitare questo importante evento europeo. Abbiamo solo tre giorni per preparare questo nuovo importante appuntamento, con il roster al gran completo, per sperare di continuare a mantenere il TeLiMar e la città di Palermo in corsa in questo prestigioso torneo continentale».

Campionato nazionale di pallanuoto maschile di serie A1 – prima giornata – Anzio Waterpolis vs TeLiMar 9-12

Anzio Waterpolis: Santini, Fratarcangeli, Nori, Susak 2, Caponero, Goreta, Barberini 1, Cuccovillo 4 (1 rig.), Lapenna 1, Bajic, Koprcina 1, Presciutti D., Antonini – Allenatore: Roberto Tofani

TeLiMar: Jurisic, Del Basso, Vitale 3, Di Patti, Giorgetti 3, Hooper, Giliberti, Pericas, Lo Cascio, Occhione 2, Lo Dico, Irving 4, De Totero – Allenatore: Gu Baldineti

Arbitri: Luca Bianco, di Gavardo (BS) e Daniele Bianco, di Rapallo (GE) – Delegato: Massimiliano Caputi

Parziali: 0-4; 4-2; 3-3; 2-3 – Superiorità: Anzio 1/3 +1 rigore; TeLiMar 4/8

Note: Nessun giocatore uscito per limite di falli.