Convegno a Palermo in occasione del XXII Linux Day. Crediti formativi agli ingegneri

Sabato 22 ottobre 2022, dalle ore 09:25, si svolgerà in modalità telematica tramite piattaforma GoToWebinar il convegno “XXII LINUX DAY”.

Per gli ingegneri partecipanti al convegno, la cui partecipazione è gratuita, sono previsti n. 3 CFP che saranno riconosciuti soltanto a coloro che seguiranno il convegno per l’intera durata prevista.

Sarà la stessa piattaforma a registrare l’ora di inizio e di fine collegamento dei partecipanti e le eventuali disconnessioni durante l’evento formativo e pertanto si invitano gli iscritti ad utilizzare una connessione stabile e continua.

Per poter partecipare al seminario sarà necessario registrarsi preventivamente sulla piattaforma GoToWebinar, a partire dalle ore 15:00 del 14/10/2022, utilizzando il seguente link.

Se ci si collega prima dell’orario indicato, apparirà la scritta “webinar al completo”.

A chiusura delle registrazioni sulla piattaforma GoToWebinar verrà inviata una email a coloro che risulteranno iscritti e agli stessi, il giorno prima dell’evento, verrà inviato un promemoria con le istruzioni di partecipazione.

Il convegno potrà essere seguito anche in presenza presso il Teatro Gregotti in Viale delle Scienze. I posti disponibili sono solo 40 e occorre registrarsi preventivamente sul form sotto riportato dalle ore 15:00 del 14/10/2022 alle ore 21:00 del 20/10/2022. Per la validazione dei CFP occorrerà mettere la firma in entrata e uscita sul registro.

Clicca qui per scaricare il Programma dell’evento

Luogo

Teatro Gregotti – Edificio 17 – Viale delle Scienze Palermo

Date e orari

Il giorno 22/10/2022 alle ore 09:30 – 18:00