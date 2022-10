Palermo Coffee Festival, sabato la presentazione ai Cantieri culturali alla Zisa

L’evento è un’anteprima della manifestazione che si terrà la prossima primavera ed è organizzato da Morettino, Andrej Godina e Mauro Illiano.

Un pomeriggio alla scoperta del mondo degli specialty coffee attraverso masterclass e degustazioni comparative di caffè e vino, in collaborazione con le cantine siciliane Tasca d’Almerita e Planeta.

Sarà presentato sabato 8 ottobre ai Cantieri culturali alla Zisa, il Palermo Coffee Festival in programma per la prossima primavera, con un evento di anteprima gratuito e aperto a tutti organizzato da Morettino, storica torrefazione palermitana che sta portando avanti l’ambizioso progetto della piantagione sperimentale di caffè in Sicilia, insieme ad Andrej Godina e Mauro Illiano, curatori della Guida dei caffè e delle torrefazioni d’Italia e produttori del docufilm “Caffè & Vino”, con la regia di Vincenzo Lamagna. Un pomeriggio per esplorare il mondo degli specialty attraverso masterclass e degustazioni comparative di caffè e vino in collaborazione con le cantine siciliane Tasca d’Almerita e Planeta.

Si definisce specialty coffee un caffè verde pregiato della specie Arabica, tostato in modo da esprimerne al meglio il profilo aromatico e gustativo ed estratto secondo standard di qualità precisi.

“La premiere dell’8 ottobre – commenta Andrea Morettino – sarà dedicata alle potenzialità della nostra terra e di modelli di filiere sostenibili, con la contemporanea esplorazione di due mondi estremamente affini, ma ancora divisi da gradi di percezione e consapevolezza nettamente diversi: il mondo del caffè e quello del vino. Si fa sempre più crescente nel settore caffeicolo l’esigenza di dare finalmente il giusto valore a questa bevanda, attraverso la narrazione della materia prima, la conoscenza dei processi che la riguardano, di chi li compie e dell’infinita varietà di percezioni sensoriali che può regalare. Il progetto di micro-roastery Morettino Coffee Lab unitamente ai percorsi formativi della nostra Scuola del Caffè, e al nostro impegno per la candidatura del Rito dell’Espresso italiano a Patrimonio dell’Unesco, hanno tracciato una strada in questo senso nella comunità siciliana, che va percorsa con ambizione e coraggio. Siamo fieri – continua Andrea – della collaborazione di queste settimane con le più rilevanti attività socio-culturali sul territorio come ‘La via dei Tesori’ e ‘Piano City’, con l’apertura al pubblico della nostra fabbrica museale in tutti i fine settimana di Ottobre a testimonianza del nostro senso di condivisione e di comunità. Il Palermo Coffee Festival intende dare seguito a questo percorso rigenerativo per creare una cultura diffusa del caffè anche in Sicilia.”

Attraverso un percorso di degustazioni guidate e masterclass, si approfondiranno dunque le similitudini tra le due filiere del caffè e del vino ripercorrendo la centralità del terroir di provenienza, la distintività dei metodi di coltivazione e di lavorazione, e le tematiche di sostenibilità ambientale in grado di valorizzare la materia prima e il territorio. Ad agevolarne il racconto al grande pubblico sarà la proiezione per la prima volta in Sicilia del docufilm “Caffè & Vino”, l’opera documentaristica firmata da Andrej Godina e Mauro Illiano, con la regia di Vincenzo Lamagna, vincitore di due premi a livello internazionale (Miglior Film Documentario dedicato al food al Festival di Mannheim e miglior documentario al Film Festival di Tirana).

Ampio spazio poi alla scoperta degli aspetti sensoriali delle due bevande: si partirà con la degustazione in anteprima assoluta del nuovo raccolto del caffè nativo siciliano, caffè 100% Arabica coltivato in Sicilia da Morettino nell’ambito del progetto della piantagione sperimentale del caffè siciliano portato avanti insieme all’Università di Palermo e all’Orto botanico. Seguirà l’assaggio sensoriale guidato delle monorigini 100% Arabica Rwanda Twongerekawa Coko Women Coffee, Ethiopia Natural Yirgacheffe Koshere e del Fine Robusta Nicaragua Finca Jorge Lagos di Morettino: tre specialty coffee che raccontano una storia di sostenibilità sociale, di ricerca per la materia prima e di cura meticolosa per il prodotto finale.

Infine, dopo la proiezione del docufilm “Caffè & Vino”, una degustazione sensoriale di vino e l’abbinamento guidato ai profili organolettici dei caffè assaggiati, con la degustazione di alcune delle più interessanti etichette delle cantine Tasca d’Almerita e Planeta, aziende storiche del territorio che hanno creduto e investito in modelli di filiera sostenibili e che fanno parte attiva della fondazione SOStain.

Il Palermo Coffee Festival ha ricevuto il patrocinio della Regione Sicilia, del Comune di Palermo e del Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e forestali dell’Università di Palermo.

L’ingresso è gratuito, fino a esaurimento posti. Si consiglia la prenotazione alla email info@palermocoffeefestival.com.