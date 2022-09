“Porticello. Una comunità”: mostra fotografica di Anna Fici a Villa Butera, Bagheria

L’inaugurazione in concomitanza della ricorrenza dei festeggiamenti di Maria Santissima Del Lume, patrona della frazione del comune di Santa Flavia. L’autrice, tra il 2014 e il 2016 ha immortalato momenti di spensieratezza e aggregazione sociale durante la festa patronale e racconta di una piccola comunità che ancora oggi sente forte il senso di appartenenza.

Al via da oggi fino al 14 ottobre la mostra fotografica della professoressa Anna Fici, intitolata “Porticello. Una comunità” . L’appuntamento è alle ore 17,30, a Villa Butera, a Bagheria.

La rassegna fotografica viene inaugurata in concomitanza della ricorrenza dei festeggiamenti di Maria Santissima del Lume, patrona di Porticello e racconta di una piccola comunità che ancora oggi sente forte il senso di appartenenza. Una festa, quella della frazione del Comune di Santa Flavia, limitrofo a Bagheria, che ricade ogni anno nella prima domenica di ottobre e che riesce ancora oggi a fare rimpatriare gli emigrati di Porticello che sentono forte il senso di appartenenza alla comunità.

Anna Fici, docente universitaria presso l’Ateneo palermitano, ha sviluppato la passione per la fotografia e l’attenzione per il sociale durante la sua ricca formazione personale e professionale.

Fortemente attratta dal paese di Porticello e dalla sua gente, tra il 2014 e il 2016 ha immortalato, dietro lo sguardo del suo teleobiettivo momenti di spensieratezza e aggregazione sociale durante la festa della Madonna del Lume. Oggi più che mai ha sentito la necessità di dare luce ai suoi scatti, proprio perché nel periodo della pandemia da covid l’uomo ha provato sulla sua pelle la diffidenza verso il prossimo e la disaggregazione sociale.

La mostra sarà esposta fino al 14 ottobre e sarà visitabile dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 14 e il mercoledì dalle 15,30 alle 18.