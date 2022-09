Bagheria turismo. Buyers della BTE ospiti nella città delle ville e del gusto

Grande entusiasmo e curiosità per Bagheria dai buyers che partecipano alla Borsa del Turismo Extralberghiero 2022

«Vi porteremo nel cuore e speriamo di rivederci presto» – è quanto ha commentato una dei 20 buyer che sono stati ospiti a Bagheria in occasione del via della sesta edizione della BTE.

Venti buyers nazionali e internazionali, oltre 60 espositori, seminari su efficientamento energetico, risorse comunitarie riservate alle strutture extralberghiere e strategie per la competitività aziendale, sono i protagonisti di questa sesta edizione della Borsa turismo extralberghiero organizzata da Confesercenti che torna dal 30 settembre al 2 ottobre a Capo d’Orlando, dove Bagheria avrà un proprio stand, e che ha visto un tappa nella Città delle ville. Accompagnati dall’assessore al Turismo Provvidenza Tripoli i buyers hanno visitato il Museo Guttuso, il Museo delle acciughe, Villa Sant’Isidoro de Cordova e una capatina a Villa Palagonia per concludere il loro tour a Villa Butera dove oltre a poter godere della bellezza del monumento architettonico hanno apprezzato anche la prelibatezza di piatti gourmet di i piatti gourmet di noti che bagheresi: Tony Lo Coco de I Pupi, Nino Ferreri di Limu, Salvo Lipari di Fumagalli21 e Maurizio Panzica di Ricci e Capricci.

Gli operatori turistici hanno particolarmente apprezzato tour e ospitalità ricevuta ed hanno fatto tante domande sul territorio, la storia e anche sul tipo di ricettività, B&B per lo più, che offre la città.

I buyers provenienti da diversi paesi quali Canada, Israele, Stati Uniti, Belgio, Francia, Inghilterra, Russia, Olanda, Irlanda e chiaramente Italia, hanno potuto contare sull’aiuto di Mr Filippo Lazzara and teacher Mrs Carmela Sciortino della Morgan school per la traduzione di tutti i dialoghi ed hanno anche apprezzato, per tornare al gusto, i vini dell’azienda vini Duca di Salaparuta. Al museo dell’acciuga dei fratelli Balistreri hanno apprezzato sia la visita del museo dedicato alla storia della conservazione e commercializzazione del pesce azzurro e anche lo sfincione bagherese a cura del forno Valenti. E non sono tornati a casa a mani vuote: hanno portato con sé un pezzo di Sicilia in immagini e video realizzate dagli uffici stampa e turismo, e delle deliziose ceramiche artistiche di Laura Buzzetta. A rendere ancora più accogliente Sala Borremans le bellissime orchidee di Barone Piante e fiori con composizioni di orchidee. «Desidero ringraziare tutti quelli che ci hanno dato una mano – ha detto l’assessore Provvidenza Tripoli – è stata una gran bella giornata, il nostro auspicio è di averli tutti interessati a pacchetti turistici che facciano tappa nella Città delle ville».