Armao: “Confronto serrato con banche che chiudono sportelli in Sicilia, 132 Comuni ne sono privi”

In quattordici anni in Sicilia sono stati chiusi oltre 664 sportelli, proporzione sensibilmente maggiore che nei territori del centro-nord, che porta alla desertificazione: il 25% dei Comuni è senza sportelli bancari.

Gaetano Armao condivide l’appello lanciato dalla FABI sulla preoccupante chiusura degli sportelli bancari che non offrono servizi a 320mila siciliani e si impegna a trovare soluzioni

Giá con la presentazione del rapporto sul credito 2021 ho evidenziato che siamo in presenza di un preoccupante fenomeno di contrazione del numero delle banche regionali, degli sportelli e di una significativa riduzione del numero dei dipendenti ben oltre i livelli medi del Paese e solo in parte giustificata dall’evoluzione tecnologica e digitale.

Questo determina minori servizi per i siciliani e le imprese e riduce le opportunitá di lavoro per i giovani. Questo conferma che anche nel settore credito permane il divario Nord-Sud che si aggrava se connesso alla condizione insulare che svantaggia ancora più i territori. Per questo condivido le vostre preoccupazioni e concordo suĺla necessità di contrastare la riduzione degli sportelli con un confronto serrato con le banche. In Sicilia, come giustamente sottolineate, sono oltre 320mila i cittadini che non possono fruire dei servizi degli sportelli bancari, e ben 132 i comuni che non ne hanno nessuno: oltre il 25% dei comuni siciliani. Negli ultimi quattordici anni sono stati chiusi oltre 664 sportelli, tendenza che pur in linea con quella del Sud è sensibilmente maggiore rispetto al Centro-Nord. È una tendenza alla desertificazione che impone soluzioni efficaci e moderne d’intesa con il sistema bancario e gli intermediari.che consentano di garantire le condizioni di eguaglianza sostanziale.