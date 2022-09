Regionali, Schifani: “Tenere unite le famiglie siciliane, evitare emigrazione dei nostri giovani”

“Guarderò con attenzione al tema della famiglia. Dobbiamo fare in modo che le famiglie siciliane rimangano unite, evitare l’emigrazione dei nostri giovani in altri territori”.

Lo ha detto il presidente Renato Schifani, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Siciliana ospite di “Talk Sicilia” su BlogSicilia. “Dobbiamo fare in modo che la famiglia rimanga unita perché per noi, per la mia formazione culturale e cattolica, la famiglia è un valore irrinunciabile. Ho ispirato la mia vita e la mia attività professionale alla famiglia, le scelte più delicate della mia vita le ho assunte in famiglia, coinvolgendo prima di tutti moglie e figli per le decisioni importanti. La famiglia – ha aggiunto Schifani – l’ho trovata sempre a mio supporto. Credo che sia un valore condiviso di centrodestra da tutta la coalizione che rappresento”.