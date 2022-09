Palermo, dissesto idrogeologico, messa in sicurezza del canale Passo di Rigano

Palermo. Si sono conclusi i lavori per la messa in sicurezza del canale Passo di Rigano che hanno permesso di riaprire il tratto di viale Regione Siciliana, in direzione Trapani, interdetto al traffico a causa del cedimento dell’asfalto. Il cantiere ha permesso di demolire l’intera copertura sovrastante il corso d’acqua per sostituirla con una struttura a scavalco fortificata attraverso due file di pali dalla profondità di quattordici metri e collegati in testa da travi. L’importo dei lavori, appaltati dalla Struttura commissariale contro il dissesto idrogeologico, ammonta a oltre 167 mila euro. Gli interventi realizzati faranno in modo di contenere gli aumenti di pressione che si verificano nei periodi di forti piogge.