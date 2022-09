Trasporto pubblico e risparmio enegetico, Craxi: “Fare come in Spagna, abbonamenti gratuiti per studenti e pendolari” 

“Bisogna ottenere il risparmio energetico anche riducendo l’inquinamento urbano”.

“Per questa ragione, osservando l’esperienza del governo spagnolo, ritengo sia opportuno e possibile adottare una misura temporanea per incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico urbano rendendo gratuiti gli abbonamenti già in essere e per chi facesse richiesta fra i lavoratori pendolari e gli studenti almeno sino a novembre”.

Lo ha dichiarato Bobo Craxi, esponente socialista, che ieri ha presentato ieri la sua candidatura all’uninominale Palermo 2 alla Camera per il centrosinistra.

Craxi, nei primi giorni di campagna elettorale sul territorio, ha sottolineato la necessità di “misure urgenti o urgentissime” per tamponare la crisi energetica e per disincentivare l’utilizzo del trasporto privato per un periodo breve. “Questa misura del governo socialista in Spagna ha avuto un certo successo penso che sia cosa buona e utile replicarla anche da noi in Italia”, ha aggiunto l’esponente socialista.