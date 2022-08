Li Calzi (PD) contesta assessore Messina (FdI) su nomina direttore artistico Fondazione Taormina Arte durante campagna elettorale

Modalità nomina Venezi, Cleo li Calzi (Pd): “La cultura non diventi palcoscenico per gli amici. Compiuto l’ennesimo sfregio alla Sicilia in nome della campagna elettorale”.

Il sindaco Mario Bolognari ha lamentato che pur rappresentando il Comune di Taormina il 50% della Fondazione Tao Arte, non è stato consultato, né informato della decisione, essendo incerto quindi se considerare l’atto un sopruso contro la Città di Taormina o una semplice “cafonata istituzionale”.

“Ci risiamo: la cultura diventa palcoscenico per gli amici. La nomina di Beatrice Venezi a direttore artistico della Fondazione Taormina Arte è l’ennesimo sfregio alla Sicilia e alle sue eccellenti professionalità dopo la scelta di Gianna Fratta, nominata direttrice artistica della Foss”.

L’accusa arriva da Cleo Li Calzi, ex assessore regionale al Turismo, che conosce da vicino il mondo dello spettacolo, candidata alle elezioni regionali con la lista del Pd.

“Una scelta, quella dell’assessore Manlio Messina, che non premia le eccellenze che abbiamo in Sicilia, forse dettata da spirito di obbedienza verso il proprio capo politico e non certamente supportata da trasparenza e adeguati titoli. Una scelta che arriva in piena campagna elettorale ad opera di una giunta di Governo che ha già concluso il suo mandato e per di più senza l’opportuna concertazione con il sindaco di Taormina”.

“Sarebbe ora che al momento di scelte importanti si guardasse al merito e non al criterio dell’appartenenza politica. Sarebbe ora, soprattutto, di guardare al mondo della cultura con il dovuto rispetto delle professionalità e non come merce di scambio per meri interessi di bottega. Si abbia l’eleganza di non fare nomine di parte in piena campagna elettorale – conclude Li Calzi. Si premino e si incentivino invece le tante eccellenze, espressione del mondo della cultura siciliano”.