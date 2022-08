Elezioni regionali, Marianna Caronia conferma il suo impegno in seno alla Lega-Prima l’Italia

L’on. Caronia, parlamentare Ars uscente e di recente rieletta al Consiglio comunale di Palermo, smentisce voci su sue presunte intenzioni di lasciare la Lega-Prima l’Italia.

“Secondo alcune “indiscrezioni” riportate dalla stampa, sarei in procinto di lasciare la Lega-Prima l’Italia in vista delle imminenti elezioni regionali”, dichiara Marianna Caronia.

“A poche settimane dal voto di Palermo, dove ho contribuito in modo determinante al risultato del partito, non posso che smentire categoricamente tale indiscrezione.

Forse qualcuno, se fuori o dentro il partito non è dato sapere, non ha gradito proprio questo fatto, ma può stare tranquillo che farò di tutto per proseguire il mio lavoro all’Assemblea Regionale Siciliana e come rappresentante palermitana della Lega.”