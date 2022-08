Terzo Polo, Gaetano Armao candidato per la presidenza della Regione Sicilia deposita simbolo di lista con il suo nome

Con la presentazione al dipartimento regionale delle Autonomie locali a Palermo del simbolo di lista con il suo nome e i loghi di Azione e Italia Viva, Armao lascia ufficialmente Forza Italia.

Gaetano Armao, assessore all’Economia e vicepresidente della Regione Siciliana, numeo due nell’uscente governo di Nello Musumeci, che lo scorso 4 agosto ha dato le dimissioni, è a tutti gli effetti il candidato del Terzo Polo di Carlo Calenda e Matteo Renzi alle Regionali del 25 settembre.

“Il vero lavoro viene dalle imprese, dalle infrastrutture e dall’attrazione degli investimenti”, ha dichiarato Armao. “Il tema lavoro è cruciale, ma serve lavoro vero, non precariato né clientele. La risposta ai problemi della Sicilia non può essere solo il reddito di cittadinanza”. Netta la risposta agli attacchi che gli provengono da esponenti di Forza Italia: “Ho subito dall’onorevole Miccichè e dal suo entourage cinque anni di aggressioni personali e politiche, così come il presidente Musumeci. Chi ha deciso di disconoscere e contrastare i risultati di un governo che avrebbe dovuto supportare si mette fuori da solo“.

“Siamo molto grati a Gaetano di aver accettato la candidatura – riporta una nota congiunta di Azione e Italia Viva -. La sua è una figura di alto profilo e rappresenta un’offerta di competenza e concretezza per i siciliani mentre sia il centrodestra e il centrosinistra sono alle prese con teatrini, divisioni e veti incrociati. La Sicilia e i suoi cittadini meritano molto di più”.

Il ministro per il Sud, Mara Carfagna, e il presidente di Italia Viva, Ettore Rosato, esprimono soddisfazione per la scelta di Gaetano Armao.

“Con la candidatura di Gaetano Armao a presidente della Regione Siciliana, Azione dà la dimostrazione pratica di cosa significa serietà al Governo”, dichiara Mara Carfagna, ministro per il Sud e la Coesione territoriale, cioè “proporre agli elettori non solo una precisa linea politica ma anche uomini dotati della competenza ed esperienza necessaria per applicarla. Sono felice anche personalmente della candidatura di Armao, un amico e un amministratore serio: i siciliani hanno finalmente una alternativa agli opposti populismi”, conclude il ministro.

Parole di stima da Ettore Rosato, presidente di Italia Viva: “Anche in Sicilia, così come a Roma, abbiamo scelto di stare in campo con un progetto di serietà e di concretezza, il polo del buonsenso e della buona politica, per rispondere concretamente alle domande dei cittadini, un’altra storia rispetto a due coalizioni inadeguate a risolvere i problemi della società. Con Gaetano Armao, che candidiamo alla presidenza della Regione, e a cui va il mio grazie per aver accettato questa sfida appassionante e necessaria, sapremo dare quella risposta che i siciliani si aspettano da molto tempo dalla politica”, conclude Rosato.

Nei prossimi giorni la presentazione della lista nelle circoscrizioni provinciali.