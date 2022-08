Presentata la lista PD Sicilia che candida Caterina Chinnici come presidente della Regione

Il M5s aveva chiesto al PD di non indicare il nome della Chinnici, in modo da rendere esplicito che la candidata governatrice non rappresenta un solo partito ma l’intera coalizione di centrosinistra in Sicilia.

“Il Pd siciliano somiglia sempre di più a quello nazionale, così non va”, dichiara all’Ansa il referente del M5s in Sicilia, Nuccio Di Paola. “Sono certo che Chinnici a breve risponderà al nostro documento di 9 punti. Il problema è il Pd, sta sottovalutando la situazione”.

Claudio Fava commenta che “non è una questione di Stato che il nome della Chinnici sia sul simbolo del Partito Democratico. Quello che mi interessa è che vorrei sentire la Chinnici molto più in campagna elettorale”. Fava sottolinea che il programma comune del centrosinistra dovrebbe affrontare ”il tema della tutela ambientale e soprattutto di una capacità di cura del territorio è fondamentale. La grande opera pubblica da realizzare è la messa in sicurezza della Sicilia, cento volte più importante del Ponte sullo Stretto”.

Fava ritiene priorità la riforma del piano rifiuti che finalmente abbandoni discariche e inceneritori (i cosiddetti “termovalorizzatori”, termine ipocrita tutto italiano) e punti esclusivamente su impianti di trattamento e compostaggio, andando verso un’economia circolare basata su riuso, recupero e riciclo.