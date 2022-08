Sicilia, Renato Schifani è il candidato del centrodestra alla Presidenza della Regione. Miccichè: “È il migliore”

Decide Roma. Il conflitto tra Miccichè e Musumeci per le regionali in Sicilia si conclude con la candidatura di Renato Schifani.

Dopo la rinuncia di Nello Musumeci, un comunicato stampa diffuso venerdì 12 dal gruppo all’Ars, guidato da Tommaso Calderone, riportava che “Forza Italia è baricentro del centrodestra e si candida a guidare la Regione Siciliana. Fermo restando l’autorevolezza e la statura politica sia del presidente Renato Schifani sia dell’on. Stefania Prestigiacomo, tutta Forza Italia Sicilia si stringe attorno al proprio commissario regionale l’on. Gianfranco Miccichè ritenendolo oggi l’unico soggetto in grado di poter rappresentare tutte le componenti del Partito siciliano e in grado di portare al successo tutta la coalizione di centrodestra”. La nota è stata diffusa a firma congiunta dei parlamentari regionali, gli assessori regionali e tutti i commissari provinciali di Forza Italia in Sicilia. Ma da questa dichiarazione appariva subito lontano Gaetano Armao, assessore all’economia e vicepresidente delle Regione, oggi candidato governatore designato da Renzi e Calenda.

Sulla lacerante contrapposizione tra Miccichè e Musumeci per le amministrative siciliane hanno dovuto mediare in dirittura d’arrivo i vertici romani.

Fratelli d’Italia ha espresso il suo sostegno come candidato di centrodestra a Renato Schifani, cui Gianfranco Miccichè ha già confermato pubblicamente il suo appoggio. Pieno appoggio alla candidatura è stato espresso dalla Lega e da tutte le forze politiche componenti della coalizione di centrodestra. Schifani è stato negli scorsi mesi il riferimento della componente di deputati e assessori azzurri che hanno apertamente sconfessato la guida di FI in Sicilia del commissario regionale Miccichè, che ora è improbabile possa mantenere la poltrona di presidente Ars.

Il senatore Renato Schifani, palermitano, 72 anni, già presidente del Senato dal 2008 al 2013, in Forza Italia dal 1995, si è detto “onorato e commosso dalle parole di Gianfranco Miccichè che mi indica come candidato di Forza Italia alla presidenza della Regione siciliana”.

“Un profondo e sincero ringraziamento – ha aggiunto Schifani – va al presidente Silvio Berlusconi, al coordinatore nazionale Antonio Tajani e alla classe dirigente del mio partito che ha voluto questo mio impegno. Ringrazio inoltre tutti gli alleati della coalizione per il sostegno e la fiducia dimostratami. Lavorerò senza sosta per il bene e la crescita della mia terra, sempre nel rispetto delle varie sensibilità dei partiti della coalizione e della sua unità”.