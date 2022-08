Palermo, al via dal 12 settembre un piano straordinario di pulizia della città

Frutto della collaborazione tra le aziende municipalizzate Rap e Reset, il programma prevede interventi di diserbo, spazzamento, rimozione di rifiuti abbandonati. Suddiviso per quartieri, da completare in 60 giorni lavorativi fino al 6 dicembre

Partirà il 12 settembre un programma straordinario di pulizia in tutta la città di Palermo, che comprende interventi di diserbo, spazzamento e rimozione di rifiuti abbandonati, suddiviso per quartieri, da completare in 60 giorni lavorativi fino al 6 dicembre.

Un piano che è frutto della collaborazione tra le aziende municipalizzate Rap e Reset, il cui costo progettuale, concordato fra le parti, rientra nell’ambito delle previsioni di spesa di cui all’accordo di programma vigente per le attività di diserbo concordate per l’anno corrente.

Il piano prevede ogni giorno l’impiego contemporaneo di 90 operatori ecologici per lo spazzamento, 12 per il ritiro di ingombranti su strada, 3 operatori-autisti di spazzatrici, 6 autocarri per la raccolta degli ingombranti, 7 autocarri a vasca, 3 autospazzatrici, 5 decespugliatori, 5 soffiatori a scoppio, 3 autocompattatori.

La produttività di progetto del singolo operatore nella singola giornata lavorativa per l’attività di spazzamento è stimata a circa 280 metri di asse stradale, per le spazzatrici meccaniche è di circa 1.800 metri di asse stradale. In contemporanea (in generale, per le strade non assegnate al servizio di spazzamento manuale) sarà effettuato un servizio di spazzamento meccanizzato, con macchine spazzatrici e relativi conduttori, a supporto delle quali saranno assegnati almeno due operatori per ciascuna autospazzatrice operante sul territorio assegnato. Questi avranno il compito di agevolare le attività di spazzamento delle autospazzatrici stesse, anche mediante l’utilizzo di soffiatori a scoppio, ove sia possibile utilizzarli. A tal proposito è previsto l’impiego di 5 soffiatori in uso ad altrettanti operatori ecologici utilizzatori in forza alla Rap.

Durante l’intera durata dell’iniziativa, sei squadre composte da almeno due operatori, con l’utilizzo di autocarri a vasca e autocarri a pianale per i rifiuti ingombranti e Raee, anticiperanno le squadre dedite allo spazzamento, provvedendo alla rimozione dei rifiuti presenti nelle aree interessate e il consequenziale avvio degli stessi a piattaforme autorizzate.

A completamento delle attività programmate, è prevista un’attività di disinfezione e sanificazione di tutte le aree interessate agli interventi di pulizia.

È prevista una capillare attività di monitoraggio e controllo delle attività svolte. I controlli saranno affidati a competenti responsabili di area e di settore preventivamente individuati, afferenti a Rap e Reset. A tale scopo verrà elaborata un’opportuna modulistica nella quale verranno annotate, quartiere per quartiere, sia gli esiti degli interventi, sia eventuali criticità che si dovessero quotidianamente registrare, al fine di attuare immediate azioni correttive, anche con riferimento ad altre attività di igiene e decoro non previste e/o di competenza di altri soggetti ai quali inoltrare le segnalazioni.