Commemorazione di Paolo Giaccone, Lagalla: ” Un eroe silenzioso, tra i martiri di questa città”

Il primario dell’Istituto di Medicina legale del Policlinico universitario di Palermo è stato ricordato oggi, nel 40esimo anniversario del suo assassinio, avvenuto l’11 agosto 1982 per aver rifiutato di modificare i risultati di una perizia medico-legale che riguardava un delitto di mafia.

Si è svolta oggi presso il Policlinico universitario di Palermo, sede della Scuola di Medicina e Chirurgia, la cerimonia di commemorazione in onore del professore Paolo Giaccone, nel 40esimo anniversario del suo assassinio.

L’11 agosto 1982 il primario di Medicina legale, mentre si recava all’istituto, fu raggiunto tra i viali alberati da due killer e ucciso con 5 colpi di pistola per aver rifiutato di modificare i risultati di una perizia medico-legale per un delitto di mafia.