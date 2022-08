Bando startup innovative, programma ENI Italia-Tunisia di cooperazione transfrontaliera

Scade il 5 settembre 2022 il bando di concorso per la selezione di start-up innovative nell’ambito del Progetto ALLER «Alleanze Imprenditoriali all’interno di Reti Transfrontaliere».

Nell’ambito del Progetto ALLER, il Consorzio ARCA – Consorzio per l’applicazione della Ricerca e la Creazione di Aziende Innovative ha emanato il bando pubblico di concorso per la selezione di 40 idee imprenditoriali innovative in Sicilia e nei tre Governatorati della Tunisia: Tunisi, Ben Arous e Ariana.

Il progetto è finanziato dal programma operativo congiunto Italia-Tunisia 2014-2020, che rientra fra le iniziative di CT-Cooperazione Transfrontaliera (CBC-Cross Borders Booperation) dell’Unione Europea

Per saperne di più