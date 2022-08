Palermo, Gianluca Inzerillo capogruppo Forza Italia in consiglio comunale

Primo incontro della compagine FI in Consiglio e Giunta al Comune di Palermo dopo le elezioni amministrative, per eleggere il capogruppo a Sala delle Lapidi.

Riunione dei neo eletti al Consiglio Comunale di Palermo, a cui hanno preso parte gli assessori al Patrimonio comunale e alle Politiche ambientali, Andrea Mineo, che è anche il coordinatore cittadino, e l’assessore all’Assistenza sociale e sostegno alle disabilità, Rosi Pennino. All’incontro anche il coordinatore provinciale Luigi Vallone.

Si tratta del primo incontro dopo le elezioni amministrative, per eleggere il capogruppo a Sala delle Lapidi. Il gruppo ha stabilito all’unanimità che sarà Gianluca Inzerillo a rappresentarlo.

“La compagine di Forza Italia – afferma Andrea Mineo – sarà protagonista delle prossime sfide a Palermo con un gruppo consiliare compatto che sarà certamente interprete principale per rilanciare la città”.

“Un bel clima e una gran voglia di ripartire per rilanciare questa Palermo, una città per molti anni abbandonata”, ha commentato Rosi Pennino. “Devo sottolineare che questo gruppo di consiglieri, molto coeso, lavorerà in maniera certosina per far ripartire la città. Sono certa che con l’aiuto del gruppo consiliare e del partito, sapremo rilanciare il settore che mi è stato affidato. Un plauso, infine, alla compattezza del gruppo nella scelta naturale e serena del capogruppo”.