PNRR, Missione Salute: oltre 3,2 miliardi di finanziamenti per le strutture sanitarie

Pubblicate da Invitalia le procedure di gara relative ai servizi tecnici e lavori per la realizzazione e il potenziamento delle strutture del Servizio sanitario nazionale previste dal PNRR.

Gli Accordi quadro, suddivisi in lotti geografici, consentiranno di ricevere le offerte da parte degli operatori economici che saranno chiamati a realizzare le singole prestazioni necessarie per la realizzazione di lavori, opere pubbliche e servizi tecnici per 1189 interventi infrastrutturali della Missione 6 Salute del PNRR con un valore finanziario di oltre 3.2 miliardi, che riguarderanno Case della Comunità, Ospedali di Comunità, Ospedali sicuri (antisismica), Centrali operative territoriali.

La scadenza per la presentazione delle offerte è fissata per il 14 settembre 2022.

Il Ministero della Salute ha reso disponibile ai Soggetti Attuatori dei Contratti istituzionali di sviluppo – CIS (Regioni e Province autonome) il supporto tecnico operativo di Invitalia, in qualità di centrale di Committenza, nell’ambito delle azioni di accelerazione degli investimenti messe in campo dal Ministero dell’Economia e delle Finanze:

• M6C1 – Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale

◦ Case della Comunità

◦ Ospedali di Comunità

◦ Centrali operative territoriali

• M6C2 – Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Sistema Sanitario Nazionale del PNRR

◦ Ospedali sicuri e sostenibili (antisismici)