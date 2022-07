Palermo, viaggio tra i Pupi siciliani: il Teatro e u Cuntu

Il fantastico mondo dell’Opera dei pupi, rivivrà martedì 26 luglio 2022 alle ore 21,00 presso il singolare “Teatrino” istituto all’interno della storica agenzia di Viaggi “Conca d’oro” in piazza Indipendenza, 41 a Palermo. L’iniziativa si tiene all’interno della manifestazione “Le Notti di BCsicilia”.

Collezione privata unica e originale nata dal lungimirante amore per la tradizione del prof . Luigi Campanella che è riuscito a raccogliere nel corso degli anni una notevole collezione di pupi siciliani di grande pregio e valore. All’interno di una sala con affreschi tardo ottocenteschi è stato ricostruito un autentico teatrino. Lo spettacolo narrerà le gesta eroiche del paladino Orlando che per amore della amata Angelica sfiderà il terribile Agricane. A questo atto seguirà “u cuntu” di Rinaldo che mette in fuga Rodomonte. Il tutto a cura di un autentico mattatore: il maestro e puparo Enzo Mancuso. La collezione e lo spettacolo saranno introdotte dal prof Campanella. L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti. Prenotazione obbligatoria. Tel. 333.6950243.