Bando Dipartimento famiglia e politiche sociali della Regione Siciliana: 2,2 mln euro per progetti di organizzazioni di volontariato e di promozione sociale

Il Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali della Regione Siciliana con D.D.G. n. 976 del 22.06.2022 ha approvato l’avviso pubblico per il “finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza regionale promossi da organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale per la realizzazione di attività di interesse generale di cui all’art. 5 del codice del terzo settore – accordo di programma 2019.”

Due gli obiettivi generali dell’intervento: rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili; fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, opportunità di apprendimento permanente per tutti.

Le rispettive aree prioritarie di intervento sono:

– ideazione e sviluppo di nuove modalità di interazione tra gli abitanti, mettendo a fuoco in modo partecipato quel che manca nel quartiere e quello che può presentare una risorsa (ad esempio rigenerando spazi già esistenti o pensandone di nuovi); contrasto alle solitudini involontarie specie nella popolazione anziana attraverso iniziative e percorsi di coinvolgimento attivo e partecipato; sviluppo e promozione dello sport come strumento di aggregazione e crescita sociale; sviluppo e rafforzamento del rapporto intergenerazionale per la trasmissione relazionale dei saperi;

– prevenzione e contrasto delle dipendenze, ivi inclusa la ludopatia; prevenzione e contrasto delle forme di violenza, discriminazione e intolleranza, con particolare riferimento al fenomeno di bullismo e cyberbullismo.

La dotazione finanziaria assegnata con l’accordo di programma 2019, pari complessivamente a 2.220.047 euro sarà ripartita in modo uguale tra i due obiettivi generali, ossia 1.110.023 euro per ciascuno obiettivo. Qualora le richieste di finanziamento di progetti su un obiettivo risultassero inferiori alla dotazione finanziaria prevista, la differenza potrà essere utilizzata per il finanziamento di quelli a valere sull’altro obiettivo.

Il finanziamento regionale complessivo richiesto per ciascuna iniziativa o progetto non potrà essere inferiore a 30.000 euro né superare l’importo di 50.000 euro.

La durata delle proposte progettuali non dovrà essere inferiore a 6 mesi e superiore a 12 mesi.

Il progetto dovrà essere avviato entro 30 gg. dalla comunicazione dell’Assessorato relativa all’ammissione a finanziamento.

La quota di finanziamento regionale non potrà superare l’ 80% del costo totale del progetto approvato.

Le iniziative e i progetti devono essere presentati da organizzazioni di volontariato e/o associazioni di promozione sociale che risultino iscritte o che abbiano presentato istanza di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (R.U.N.T.S.).

Maggiori dettagli qui

(Credits: foto creata da rawpixel.com – it.freepik.com)