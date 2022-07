Lagalla e Armao accolgono vertici Palermo calcio a Palazzo delle Aquile

Il sindaco di Palermo Roberto Lagalla ha accolto con entusiasmo, e senz’altro come ottimo auspicio di inizio mandato, sia la promozione in serie B che il passaggio delle quote azionarie di maggioranza del Palermo Fc al board inglese controllato dal fondo Abu Dhabi United Group dello sceicco Mansour.

Così oggi pomeriggio il nuovo Primo cittadino, presente il vicepresidente della Regione Siciliana Gaetano Armao, ha ricevuto a Palazzo delle Aquile i vertici del Palermo.

Insieme al presidente Dario Mirri, una delegazione della holding City Football Group che ha acquisito le quote di maggioranza del Palermo Fc, composta da Ferran Soriano, CEO di CFG, Alberto Galassi, membro del Board CFG e Diego Gigliani, managing director CFG.

Si è parlato di serie A, ma anche di restyling dello stadio Renzo Barbera, e dell’aspettativa sul ruolo che potrà avere la Regione Siciliana per finanziare le opere di ristrutturizzazione, di cui si è parlato già nei mesi scorsi.

A Roberto Lagalla e a Gaetano Armao i nuovi vertici del Palermo hanno donato una maglietta ciascuno col numero 9, dono accolto visibilmente con il gradimento che emoziona ogni sincero tifoso.

“Ringrazio il presidente Mirri per i tre anni eccezionali alla guida del Palermo e a lui va l’augurio per un cammino sportivo ancora ricco di soddisfazioni con i colori rosanero – ha detto Roberto Lagalla. Il mio ringraziamento è rivolto anche alla nuova proprietà per aver posto l’attenzione sulla nostra città, la squadra rosanero e su una tifoseria che non ha eguali al mondo. Per il calcio a Palermo è un momento entusiasmante, sulla scia della recente promozione in Serie B. Ai rappresentanti del City Group non ho nascosto che le attese degli sportivi palermitani sono alte e da parte loro ho avuto il piacere di riscontrare un impegno serio e responsabile. Da parte di tutti – ha aggiunto Lagalla – c’è grande voglia di fare e l’intenzione dell’amministrazione comunale è fare di tutto per velocizzare i tempi affinché si instauri un clima di piena e totale collaborazione tra la città e la nuova proprietà. Con i rappresentanti del City Group abbiamo affrontato anche il tema dello Stadio Renzo Barbera, al quale i tifosi sono profondamente legati, che, grazie anche all’impegno della Regione Siciliana, può essere oggetto di un primo restyling per poi fare spazio ad eventuali e più significativi interventi di ristrutturazione”.

(Nella foto, da sinistra: Diego Gigliani, managing director CFG, Ferran Soriano, CEO DI CFG, il vicepresidente della Regione Siciliana Gaetano Armao, il sindaco Roberto Lagalla, il presidente del Palermo Dario Mirri e Alberto Galassi, membro del Board CFG)