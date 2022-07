Messina, premio di maggioranza alle tre liste a sostegno del sindaco Federico Basile, successo stepitoso per Cateno De Luca

Il presidente del seggio centrale elettorale ha comunicato che alla coalizione a sostegno del sindaco Federico Basile viene assegnato il premio di maggioranza, grazie al 45,12% dei voti ottenuti nelle 253 sezioni di Messina tra le sole liste che hanno superato lo sbarramento del 5%.

Sono quindi 20 su 32 i seggi riconosciuti alla coalizione che ha sostenuto il sindaco Federico Basile, eletto al primo turno. I numeri ottenuti dalle tre liste Basile sindaco, Con De Luca per Basile, Prima l’Italia, assicurano la presidenza del Consiglio comunale, che come da lui stesso annunciato sarà ricoperta da Cateno De Luca, eletto consigliere comunale. Un seggio andrà al candidato sindaco Maurizio Croce, gli altri saranno ripartiti tra Pd, Franco De Domenico sindaco, Ora Sicilia, Forza Italia, Fratelli d’Italia.

Successo delle liste di Cateno De Luca non solo a Messina ma in tutti i 37 comuni del messinese che hanno votato per rinnovare il sindaco. A Santa Teresa di Riva un plebiscito per il secondo mandato a Danilo Lo Giudice.

I voti di lista ufficiali per il Comune di Messina



Pd 6399 6,90%

Messina in Comune 1125 1,22%

Maurizio Croce sindaco 3901 4,21%

Franco De Domenico sindaco 8008 8,63%

Ora Sicilia 9309 10,04%

Movimento Cinquestelle 3941 4,25%

Forza Italia 4725 5,09&

Amo Messina 2789 (3,01%)

Giovani per Messina 177 (0,19%)

Salvatore Totaro sindaco 694 (0,75%)

Basile sindaco di Messina 16188 (17,45%)

Gli amici di Federico 791 (0,85%)

Partito animalista 483 (0,52%)

Prima l’Italia 4989 (5,38%)

Con De Luca per Basile sindaco 8924 (9,62%)

Udc 4341 (4,68%)

Noi con l’Italia 1537 (1,66%)

Fratelli d’Italia 8161 (8,80%)

Mai più baracche 470 (0,51%)

Totaro sindaco 758 (0,82%)

Orgoglio messinese 981 (1,06%)

Senza se e senza ma 866 (0,93%)

Insieme per il lavoro 876 (0,94%)

Coalizione civica 2311 (2,49%)