M5s, doppio mandato. Cancelleri annuncia passo indietro primarie Sicilia: “Non voglio questione personale su di me”

Il sottosegretario M5s Giancarlo Cancelleri ha annunciato in conferenza stampa la decisione di fare un passo indietro alla vigilia della presentazione delle candidature alle primarie per le Regionali in Sicilia.

Cancelleri ha deprecato non essersi parlato di una rivisitazione del Movimento 5Stelle, con una riflessione approfondita sul limite dei due mandati. La discussione si è personalizzata sul suo nome per giorni, Beppe Grillo e Conte ne sono stati impegnati.

Non aveva senso fare una norma ad personam né rappresentare un pomo della discordia. Ora i nomi in campo sono tre: Luigi Sunseri, Nuccio Di Paola e Barbara Floridia.

“Volendo prevenire eventuali domande in merito, non intendo affatto lasciare il movimento, di cui io e i primi attivisti siciliani siamo stati tra i fondatori”, ha dichiarato Cancelleri, che, dopo avere sottolineato la necessità che Conti verifichi debba come forza di maggioranza avere il giusto peso all’interno del governo Draghi su temi rilevanti, economici e d’attualità come anche il bonus 110 per cento, e scambi di battute quando ha confermato il senso del motto m5s “uno vale uno, ma uno non vale l’altro”, ha aggiunto anche: “la cliccocrazia va abbandonata. La consultazione telematica va benissimo, ma per i temi politici“.