Fiscalità di vantaggio. ZFM, il comitato promotore: “Musumeci mantenga impegno e le finanzi”. ZES, Armao: “Priorità contributi alle aree interne”

Fine legislatura regionale, il Comitato promotore delle Zone franche montane chiede a Musumeci di mantenere l’impegno assunto, finanziandone l’istituzione in assestamento di bilancio.

L’assessore all’Economia Armao: “Approvato l’elenco che individua le aree interne delle due Zes siciliane, in cui le imprese saranno destinatarie dei contributi in via prioritaria”

Protesta il Comitato dei sindaci per lo stallo delle ZFM. «Nel corso di questi anni abbiamo fatto di tutto per convincere il governo Musumeci dell’importanza vitale che ha il progetto delle zone franche montane per le Terre Alte di Sicilia. Il presidente Musumeci con l’assestamento di bilancio avrebbe la possibilità di mantenere l’impegno assunto, proponendo all’Assemblea Regionale Siciliana di destinare 20 milioni di euro per la fase di start up della Legge. Al Senato attendono una comunicazione formale per concludere la fase istruttoria presso il Ministero delle Finanze e definire l’iter legislativo in corso presso la Commissione Finanze e Tesoro». Lo dichiara Vincenzo Lapunzina, presidente dell’associazione zone franche montane Sicilia e coordinatore regionale del comitato promotore.

Il comitato regionale, composto dai sindaci dei Comuni interessati alla norma e dall’associazione zfm Sicilia, ha inviato ai presidenti Musumeci e Miccichè l’ultimo appello per favorire la proposta di emendamento.

Lapunzina: “Le Terre alte di Sicilia sono assoggettate al maggior disagio derivante dalla doppia insularità”

“Le Istituzioni regionali – si legge nella richiesta – si impegnino, in fase di assestamento di bilancio (di prossima discussione all’ARS) a destinare l’importo di almeno 20 milioni di euro, delle somme indicate al comma 546 dell’articolo 1 della Legge 234 del 30 dicembre 2021, per il finanziamento della fase di startup della Legge voto del 17/12/2019. Facciamo appello al senso di responsabilità di ognuno di Voi, quindi del presidente Musumeci (sulla proposta aveva assunto impegni precisi) consapevoli che un ulteriore ritardo risulterebbe oltremodo ingiustificato e farebbe perdere ulteriori chance a chi non ha ancora avuto la possibilità di scappare dalle Terre alte di Sicilia”.

Zes, Armao: «Individuate aree interne, passo avanti verso la concessione dei contributi alle imprese»

Un ulteriore passo avanti verso l’attuazione delle norme contenute nella Legge di stabilità regionale per la concessione di contributi alle imprese che operano nelle Zone economiche speciali in Sicilia. Il governo Musumeci, su proposta dell’assessore all’Economia Gaetano Armao, ha approvato l’elenco che individua le aree interne delle due Zes siciliane, quella orientale e quella occidentale. Le aziende ricadenti in queste aree, infatti sono destinatarie dei contributi in via prioritaria, così come previsto dalla Finanziaria regionale.

«Con l’approvazione in giunta della mappatura delle aree interne delle Zes che aggregano Comuni classificati come periferici, ultraperiferici e intermedi – sottolinea l’assessore Armao – abbiamo adottato un atto propedeutico per dare attuazione alla misura proposta dal governo regionale e approvata dall’Assemblea regionale siciliana. I contributi concessi verranno determinati in base al rapporto tra le risorse stanziate per ciascun anno e l’ammontare complessivo delle agevolazioni richieste dalle imprese operanti nelle aree interne. Se vi sarà eccedenza, questa sarà ripartite tra le aziende che non operano in queste aree».