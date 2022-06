Roberto Lagalla indossa la fascia tricolore di sindaco di Palermo

Roberto Lagalla è stato proclamato sindaco di Palermo dal presidente dell’ufficio elettorale ed è ufficialmente in carica. La cerimonia d’insediamento si è svolta a Palazzo delle Aquile, nella Sala delle Lapidi, sede delle riunioni del Consiglio comunale.

“Da questo momento sarò il sindaco di tutti i palermitani e le palermitane”, ha dichiarato Lagalla dopo la proclamazione. “Avremo bisogno di un grande e comune lavoro, che supera la battaglia elettorale e che afferma i valori e i principi della convivenza civile e del bene comune, di questo mi faccio assoluto garante.

Sono convinto che entro i prossimi giorni chiuderemo una giunta di grande profilo e all’altezza delle sfide che attendono questa città.”

“Servono proposte, forme di collaborazione, dialoghi, interventi con tutte le forze produttive di questa città, con tutti i portatori di legittimi interessi all’interno della nostra comunità – ha aggiunto Lagalla -. Palermo ha bisogno di riaffermare i principi fondanti della propria comunità e su questo saremo assolutamente intransigenti”.

“Palermo però ha bisogno anche di correre sulla strada di un ulteriore sviluppo dell’innovazione, dell’emancipazione sociale e della lotta alle diseguaglianze, così come all’avvio della stagione del decentramento reale.

“Sarò già da subito a lavoro con la macchina organizzativa del Comune per pianificare il lavoro che non sarà né breve né facile. A tutti chiedo motivazione, pazienza, volontà di lavoro, impegno. Dovremo essere tutti a lavorare per Palermo. Abbiamo tante emergenze da affrontare, già da stamattina ci metteremo a lavoro. Incontrerò alcuni dei principali dirigenti dell’amministrazione comunale per fare una pianificazione dei primissimi e necessari atti di governo che riguardano il bilancio e la sua approvazione, i servizi cimiteriali e l’andamento reale degli uffici amministrativi”.

“Mi confronterò da domani con i partiti della coalizione. Anche sulla squadra di governo: per me i requisiti sono competenza ed esperienza, gli assessori che sceglierò saranno sia politici che tecnici”.

“Nella mia vita ho sempre cercato di valorizzare competenze al di là dell’appartenenza e quindi per me questo varrà lo stesso principio anche dentro l’amministrazione – ha concluso Lagalla -. I cittadini non hanno colore politico e devono essere serviti dall’amministrazione in relazione alle proprie esigenze e fabbisogni specifici”.