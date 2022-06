“Partita della Vita”, al Renzo Barbera domani le nazionali di calcio dei Comici e dei Deejay e una selezione palermitana di Medici e Polizia

Il triangolare di calcio, organizzato per promuovere la cura alle Mielolesioni, sarà anche trasmesso in diretta televisiva con inizio alle 19.00 sul canale del digitale terrestre 16, dall’emittente regionale Teleone.

Grande attesa per la partita della vita: domani allo stadio Renzo Barbera scenderanno in campo la Nazionale italiana Comici (Nic), quella dei deejay e una selezione dell’Associazione medici Palermo e dell’Asd Polizia di Stato.

Tutto pronto allo Stadio Renzo Barbera di Palermo dove domani con inizio alle 19.00 andrà in scena La Partita della Vita, il triangolare di calcio organizzato per sostenere i diritti delle persone con lesioni al midollo spinale, promosso dall’Azienda Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello, capofila del progetto regionale sulle Mielolesioni, in collaborazione con la Federazione delle Associazioni Italiane dei Paratetraplegici (FAIP) e CittadinanzAttiva. La Partita della Vita vedrà in campo la Nazionale italiana comici (Nic) con il capitano Roberto Lipari, la Nazionale calcio Deejay guidata da Amerigo Provenzano, la squadra dell’Associazione sportiva dilettantistica Medici Palermo con il capitano Giovanni Imburgia e una selezione dell’A.S.D. Polizia di Stato – Palermo capitanata da Manfredi Borsellino. Le partite saranno dirette da una terna arbitrale dell’Associazione italiana arbitri (AIA) composta da Dario Madonia, Emilio Micalizi e Mario Chichi, quarto ufficiale di gara Giorgia Arcoleo.

Il programma della serata

Domani i cancelli dello stadio si apriranno alle 16.00. La manifestazione che coniuga sport, spettacolo e solidarietà, sarà presentata da Nadia La Malfa, Roberto Oddo e Stefania Andriola. L’evento sarà anche trasmesso in diretta televisiva con inizio alle 19.00 sul canale del digitale terrestre 16, dall’emittente regionale Teleone, telecronista Lorenzo Anfuso con il commento tecnico di Roberto Pedivellano. Prevista anche la diretta streaming su www.teleone.it e anche su tablet e smartphone, scaricando gratuitamente l’app play Teleone disponibile su tutte le piattaforme.

Il primo match si disputerà fra la Nazionale calcio Deejay e la squadra dell’Associazione sportiva dilettantistica Medici Palermo. Fra i Deejay si annoverano: Amerigo Provenzano (meglio noto come Provenzano DJ), Dario Caminita, Francesco Zappalà, Roby Rossini, Jack Mazzoni, Dj Jump, Rock-Aro, Dj Panico, Shanguy, Dj Nitro, Richy Rinaldi, Ricardo Piparo, Vincenzo Callea, Daniele Tignino, Luke DB, Andreino RMX, Mirco Valenti, Fabio Flesca, Sasà Taibi, Alex Spagnuolo, Sanny J, Cicco Loko, Marco Carpentieri, Luca Guerrieri, Ti. Pi. Cal. che saranno accompagnati dal Presidente della nazionale di calcio Dj Guido Gheri. A seguire la squadra dell’Associazione sportiva dilettantistica Medici Palermo sfiderà la Nazionale italiana comici (Nic) che, fra gli altri, scenderà in campo con Sergio Vespertino, il duo Matranga e Minafò (Tony Matranga ed Emanuele Minafò), Sergio Friscia, Giovanni Cacioppo e “I 4 Gusti” (quartetto comico palermitano composto da Danilo Lo Cicero, Giuseppe Stancampiano, Domenico Fazio e Totò Ferraro). Il triangolare si concluderà con la partita che vedrà in campo la Nazionale italiana comici (Nic) contro la Nazionale calcio Deejay. Le cheerleader, durante gli incontri, sosterranno le squadre sul campo di gioco con danze, acrobazie e coreografie. Negli intervalli, tra una partita e l’altra, vi saranno altri momenti di spettacolo con diversi artisti palermitani, fra questi, i comici Toti e Totino. Inoltre, ad allietare la serata ci saranno anche le esibizioni del coro della Polizia Municipale di Palermo e della Compagnia Ciclope dell’Ente nazionale sordomuti.

Partner istituzionali dell’evento sono: l’assessorato regionale della Salute; l’assessorato regionale dell’Istruzione e della formazione professionale; l’assessorato regionale della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro; l’Ufficio Scolastico Regionale, il Comune di Palermo e il Comune di Catania, l’Ordine dei medici di Palermo, la FAIP, Federazione delle Associazioni Italiane Para-Tetraplegici, CittadinanzAttiva, l’Università degli Studi di Palermo; il CONI; l’Associazione Medico Sportiva Palermo; l’Azienda Ospedali Riuniti “Villa Sofia-Cervello” e l’Asp 6 con la collaborazione delle società di promozione sportiva U.S. Acli e C.S.A.In. Palermo, la Palermo F.C. e la Catania Calcio. Le azioni saranno realizzate con il supporto tecnico della società di servizi aggiudicataria del bando di progetto, la New Service Srl.

Biglietti e Info Partita della Vita 2022

I biglietti per la Partita della Vita si possono acquistare online sul sito di Vivaticket (https://www.vivaticket.com/it/biglietto/la-partita-della-vita-2022-partita-della-vita-2022/180598) e nei punti vendita dello stesso circuito: Tribuna vip 50 euro – Tribuna centralissima 20 euro – Tribuna 10 euro – Gradinata 7 euro – Curve 5 euro. Con un biglietto entrano due persone (preferibilmente figlio e genitore). Inoltre, coloro che acquisteranno l’abbonamento per gli ingressi all’evento “Palermo Festival”, in programma allo Stadio Renzo Barbera, dal 16 al 18 giugno, con 1 euro potranno comprare un biglietto di Curva. Il ricavato sarà devoluto alla Sezione Sicilia della FAIP “Federazione delle Associazioni Italiane Para-Tetraplegici”, per le sue attività a favore delle persone con lesione al midollo spinale.

