La Canottieri TeLiMar Palermo è Bronzo con Gaetani e Durante nel “Due Con” agli Assoluti di Corgeno

Torna a Palermo con la medaglia di Bronzo la Canottieri TeLiMar che, agli Assoluti di Corgeno, ha schierato i suoi due atleti di punta Emanuele Gaetani Liseo e Alessandro Durante, nella specialità che ha reso famosa l’Italia nel mondo, il Due Con dei fratelli Abbagnale.

La coppia del Club dell’Addaura, con al timone l’atleta delle Fiamme Oro Enrico D’Aniello, ha conquistato il gradino più basso del podio dietro ai due equipaggi del Gavirate, tenendo dietro per oltre 4” la Società Canottieri Cerea.

Un risultato insperato per il club del presidente Giliberti, poiché arrivato in una specialità che non è consona ai due alfieri, entrambi della bordata dispari. In una settimana, insieme al Direttore Tecnico Marco Costantini, è stato scelto il Due Con, più comodo per la coppia nonostante Durante sia un Peso Leggero.

Ulteriore soddisfazione per il TeLiMar è arrivata dal team pararowing, che a Corgeno ha portato il Quattro GIG PR3 di Alessandro Aiello, Valeria Galioto, Nicolò Fiorentino e Riccardo Venturella con Yunieldis Martinez Sourt. Per la prima volta da quando l’equipaggio paralimpico del Club dell’Addaura ha iniziato a disputare gare, si è confrontato con con altre società nelle batterie eliminatorie, conquistando un posto in finale, chiusa con una splendida prestazione all’ottavo posto e con la voglia di fare ancora meglio ai prossimi appuntamenti agonistici.

Tanta esperienza in più da questo week-end, invece, per Beatrice Schillaci, che si è fermata in semifinale. Obiettivo minimo raggiunto per lei, che anche per una fisicità più minuta rispetto alle avversarie non è riuscita a raggiungere la finale.

Il prossimo appuntamento vedrà tutta la Canottieri TeLiMar impegnata questo fine settimana sulle acque del lago di Poma per il Campionato siciliano. Unico assente, Emanuele Gaetani Liseo, che ha già raggiunto il gruppo Olimpico per preparare la tappa di Coppa del Mondo che si disputerà a Lucerna.