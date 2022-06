Mezzojuso, nuova grave intimidazione alle sorelle Napoli. Samonà: “La mafia non vincerà mai”

Incendiata e danneggiata la tomba di famiglia delle sorelle Napoli di Mezzojuso, che da tempo denunciano le pressioni mafiose subite per costringerle ad abbandonare i loro terreni alla mafia dei pascoli.

Le tre donne, già al centro di minacce e intimidazioni, hanno trovato la tomba di famiglia danneggiata nel giorno delle elezioni in Comune, dopo lo scioglimento per infiltrazioni mafiose.

“Esprimo la mia piena e incondizionata solidarietà alle sorelle Napoli per il vergognoso atto intimidatorio perpetrano nei loro confronti”, commenta l’assessore regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, Alberto Samonà. “Ignoti hanno cosparso di liquido infiammabile e danneggiato la tomba di famiglia, che si trova nel cimitero di Mezzojuso. Un gesto meschino e vigliacco a danno di Irene, Anna e Ina, tre donne coraggiose che da tempo hanno denunciato le pressioni e le minacce della mafia dei pascoli, contribuendo, in modo determinante, allo scioglimento del Comune di Mezzojuso. Se qualcuno pensa, con simili odiosi atti, di far tornare le lancette indietro nel tempo si sbaglia: la mafia non vincerà mai e le istituzioni devono fare quadrato sempre di più, per affermare i valori della trasparenza e della legalità. Presto mi recherò a Mezzojuso per andare a far visita alle sorelle Napoli, che sono orgoglio della nostra Sicilia”.

Questo il commento dell’assessore regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, Alberto Samonà, alla notizia dell’intimidazione subita nelle scorse ore dalle sorelle Napoli.