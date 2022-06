La gara Palermo-Padova, valevole per la finale di ritorno dei Play Off di Serie C 2021-2022, si svolgerà regolarmente domenica 12 giugno alle ore 21.00 allo stadio “Renzo Barbera”.

Dopo una lunga riunione in prefettura del capoluogo siciliano, si è arrivati alla decisione finale, concordata tra le due società e la Lega Pro, di non anticipare o posticipare la partita.