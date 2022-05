Contest di sensibilizzazione sulle miolesioni e disabilità: al De Seta di Palermo premiati gli studenti degli istituti “Cassara’”, “Dolci” e “Cirpe”

Le migliori produzioni su diversi media per la sensibilizzazione sulle mielolesioni e l’inclusione delle persone con disabilità, realizzate dagli studenti del Liceo Scienze Umane e Linguistico “Danilo Dolci”, del Liceo Linguistico Statale “Ninni Cassarà” e dell’istituto di formazione “Cirpe” (Centro Iniziative Ricerche e Programmazione Economica), sono stati premiati questa mattina dal dr. Antonio Iacono, responsabile del Trauma Center di Villa Sofia.

Il contest che si è svolto nella sala del cinema Vittorio De Seta, all’interno dei Cantieri Culturali della Zisa, rientra nell’ambito del progetto biennale “Mielolesioni Sicilia” e conclude le giornate di sensibilizzazione sulle mielolesioni traumatiche fatte nelle scuole di Palermo in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia (Usr).

Nel dettaglio, il premio per il migliore “video social” è stato assegnato, per “l’efficacia comunicativa del progetto”, all’istituto Cirpe che ha presentato il video “Ogni azione genera una conseguenza”, realizzato da Martina Calì, Giulia Domenica Lo Nigro, Lorenza Machì, Alessandra Torregrossa e Marika Ventimiglia. “Ogni azione genera una conseguenza” è la frase soggetto del video che mira a sottolineare quanto ogni scelta e azione può avere un peso nella nostra vita e in quella degli altri e di quanto sia fondamentale accettare la diversità, attuando azioni volte ad una maggiore e costante inclusione sociale.

Il premio per “il migliore elaborato multimediale” è stato assegnato al Liceo linguistico statale “Ninni Cassarà”, per l’elaborato “Convivere con la disabilità” realizzato da Elisa Silvestri, Marta Lo Cascio, Giorgia Meli, Giulia Morelli e Serena Scaccia. Un elaborato che descrive il significato di “mielolesione” in tutte le sue sfaccettature.

Il premio per la sezione “cortometraggio” è andato all’intera classe 1B del Liceo linguistico “Ninni Cassarà” che si è distinto per avere ricevuto due premi. Il cortometraggio dal titolo “Rispettate la vita” (le regole dello sport, le norme del codice della strada) pone l’attenzione sull’importanza di educare al rispetto delle regole, facendo un paragone tra quelle dei regolamenti sportivi e quelli riguardanti le norme del codice della strada, al fine di evitare pericolosi incidenti. Infine, la testimonianza positiva di un giovane paratleta che invita a reagire alle difficili condizioni fisiche.

Il premio per la “sezione poesia” è stato assegnato a Gaia Ilardi del Liceo Linguistico “Danilo Dolci” autrice della poesia “Sono solo chiacchere!!!” con questa motivazione: “La poesia riesce a porre l’accento su concetti basilari, ma al contempo complessi, del vivere quotidiano: unicità, forza, ma anche canoni da seguire, sopportazione. Ciascuna parola viene caricata di un significato intenso, riuscendo a risvegliare nel lettore il desiderio di un mondo in cui non c’è spazio per la chiacchiera superflua, ma soltanto per i rapporti veri di amicizia e gentilezza. Una poesia sulla diversità, che spesso è soggetta alle chiacchiere di chi si ferma solo all’apparenza”.

I vincitori hanno ricevuto come premi: il libro “Ignazio Florio. Il leone di Palermo” di Salvatore Requirez, targhe, gadget, capellini e zainetti con i loghi del progetto “Mielolesioni”. Inoltre, sono stati sorteggiati 10 abbonamenti per “Palermo Festival” e 10 caschi simbolo della sicurezza stradale e donati alle scuole che hanno partecipato al progetto, un blocchetto di 50 biglietti ciascuno di gradinata per assistere alla “Partita della vita” del prossimo 16 giugno allo stadio “Renzo Barbera” di Palermo. Una targa è stata data anche a Eros Lodato Presidente – C.S.A.In. Palermo, per l’impegno profuso nell’opera di sensibilizzazione nelle scuole. La giornata che ha visto, fra gli altri, la presenza dell’attore palermitano Sergio Vespertino, si è conclusa con un dibattito sul tema: “La persona con disabilità a Palermo quale futuro?” a cui hanno partecipato i candidati a sindaco di Palermo Rita Barbera e Ciro Lomonte.