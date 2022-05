Giovani e mondo del lavoro, seminario di orientamento su professioni del digitale organizzato da Camera di commercio Palermo Enna e Unioncamere Sicilia

Si parlerà di “Giovani e mondo del lavoro” ma anche di imprese e “Orientamento al lavoro e professioni del digitale” nel seminario in programma giovedì 19 maggio, alle 11, organizzato da remoto da Camera di Commercio Palermo Enna, Unioncamere Sicilia, in collaborazione con l’Istituto Istruzione Superiore “Ernesto Ascione” di Palermo e Anpal Servizi, con il Fondo Perequativo annualità 2019-2020.

Interventi di Santa Vaccaro, segretario generale Unioncamere Sicilia, Guido Barcellona, segretario generale Camera di Commercio Palermo ed Enna, Patrizia Caudullo, responsabile Area Territoriale Sicilia, Rosaria Inguanta, dirigente scolastico istituto “Einaudi-Pareto”. A presentare l’iniziativa e le scuole partecipanti sarà Simona Cannada, operatore Anpal Servizi.

Sulle competenze digitali richieste dal mercato di oggi interverrà Giusi Messina, referente Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio Palermo Enna. Parteciperanno con altri interventi, inoltre, Maddalena Venezia, consulente di Infocamere, su “Piattaforma Orientamento Formazione Lavoro”, Flavia Pinello, presidente Mythos Fashion District, “L’imprenditore racconta – Moda e Metaverso”, Alessandro Cacciato, di Progest: Azienda Speciale C.C.I.A.A. di Agrigento, su “Sistema Informativo Excelsior: orientamento nelle transizioni di studio” e Ombretta Lo Bianco, e Simona Cannada, operatrici Anpal Servizi, su “Il mercato del Lavoro” con riferimento al sistema pubblico-privato dei servizi per il lavoro.