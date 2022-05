Ars, elenco di soggetti da assumere per chiamata diretta? Schillaci e Sunseri: “No corsie preferenziali, schiaffo alla meritocrazia”.

Un nuovo elenco di collaboratori stabilizzati per i gruppi dell’Ars? Schillaci e Sunseri (M5S): “Basta con le corsie preferenziali, schiaffo alla meritocrazia”.

“In Finanziaria abbiamo assistito a un nuovo tentativo di ampliare il bacino del personale che collabora con i gruppi parlamentari dell’Assemblea regionale siciliana, allungando la lista dei nomi dei collaboratori già esistenti a Palazzo dei Normanni e da cui possono attingere i gruppi. Non lo condividiamo, questa iniziativa è una corsia preferenziale per alcuni e uno schiaffo alla meritocrazia”.

Lo affermano Luigi Sunseri e Roberta Schillaci, deputati regionali del Movimento 5 Stelle.

“Vogliamo sottolineare il nostro disappunto – dicono Sunseri e Schillaci – per la scelta dell’Aula che ha approvato un emendamento aggiuntivo alla Finanziaria – proveniente da alcuni deputati di centrodestra – con il quale si creerà un elenco di soggetti che hanno avuto per esempio rapporti di collaborazione con gruppi o singoli deputati e che potranno essere chiamati direttamente dai gruppi dall’Assemblea regionale per instaurare nuovi rapporti di lavoro. Una scelta infelice che non premia certo la meritocrazia. Basta con gli stratagemmi che penalizzano i nostri giovani, costretti a lasciare la Sicilia in cerca di opportunità, umiliati e superati dai favoritismi della politica. Controlleremo con la massima attenzione quante persone seguiranno questo percorso e con quali modalità”.