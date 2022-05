Corleone, due giovanissimi morti e due feriti in un incidente stradale. Il sindaco Nicolosi proclama lutto cittadino

Vittime di un tragico incidente quattro ragazzi a bordo di una Fiat Punto uscita di strada sulla statale 118. Un ragazzo di 16 anni e una ragazza di 18, sbalzati fuori della macchina sono morti. Gli altri due passeggeri, di 17 e 19 anni sono in ospedale.

“La nostra comunità è in lacrime per il tragico incidente stradale che ha strappato alla vita due giovani corleonesi nel fiore degli anni. L’amministrazione comunale esprime il proprio cordoglio e si stringe, in questo momento di grande dolore, alle famiglie dei due giovani”.

Lo dichiara il sindaco di Corleone Nicolò Nicolosi che interpretando il comune sentimento della cittadinanza, in segno di rispetto e di partecipazione al dolore delle famiglie, ha proclamato per il giorno dei funerali il lutto cittadino e l’esposizione delle bandiere del Comune a mezz’asta.