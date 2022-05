Assistenza alle imprese cooperative, stanziati 500 mila euro dalla Regione Siciliana

Destinati in Finanziaria 500 mila euro in favore dei CAT-centri di assistenza tecnica alle cooperative (istituiti con legge regionale 4/2003), con un emendamento proposto dal deputato regionale Salvo Siragusa, del Movimento 5 Stelle.

“L’assessorato regionale delle Attività produttive – spiega Siragusa – è stato autorizzato dalla legge a finanziare il funzionamento dei centri di assistenza tecnica alle imprese cooperative, ma l’attuale dotazione finanziaria prevista dal relativo capitolo di bilancio non è sufficiente alla copertura di tutto il servizio. Abbiamo ritenuto necessario proporre una variazione in aumento, per assicurare che il servizio di assistenza possa utilmente svolgersi in favore delle aziende. Riteniamo infatti che su questo versante si debba puntare molto, in quanto la cooperazione siciliana rappresenta una parte molto rilevante nel mondo delle imprese, un vero motore di sviluppo sia economico che sociale e i centri di assistenza costituiscono un importante anello di connessione tra l’amministrazione pubblica e le cooperative”.