Imprese, tre webinar gratuiti sulle risorse digitali organizzati dalla Camera di Commercio Palermo Enna

Camera di Commercio Palermo Enna: nuovi appuntamenti formativi del Punto Impresa Digitale nell’ambito del programma “Ambizione Italia per il Lavoro”

Per sostenere il rilancio e la crescita dell’Italia attraverso il digitale si terranno il 12 maggio alle 10, il 13 maggio alle 12 e il 17 maggio alle 10 tre webinar formativi gratuiti del Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di Palermo Enna, in collaborazione con Fondazione Mondo Digitale. I moduli sono parte del programma “Ambizione Italia per il Lavoro”.

Aderendo al progetto “Ambizione Italia per il Lavoro”, promosso da Fondazione Mondo Digitale in collaborazione con Microsoft Italia, si amplia l’offerta formativa del Punto Impresa Digitale. “Le nostre imprese potranno beneficiare di un percorso gratuito che mira ad ampliare le loro conoscenze in ambito digitale – dice Alessandro Albanese, presidente Camera di Commercio Palermo Enna – Le tematiche trattate durante i tre incontri hanno un ruolo fondamentale per la strategia aziendale”. “Le nostre imprese impareranno ad analizzare i dati in loro possesso, creare un pitch e infine creare contenuti multimediali sfruttando anche l’audio, il trend del momento”, sottolinea Guido Barcellona Segretario Generale CCIAA Palermo Enna.

Per seguire l’evento formativo è necessario iscriversi a questo link https://forms.gle/4bMrbtVY2oSzeFS76 , solamente chi si iscrive riceverà il giorno del webinar il link per accedere in piattaforma. Saranno presenti il presidente Alessandro Albanese e il segretario generale Guido Barcellona. Il webinar sarà moderato da Giusi Messina, referente del Punto Impresa Digitale Palermo Enna. Per tutti gli aggiornamenti vi consigliamo di seguire la pagina Facebook del Punto Impresa Digitale https://www.facebook.com/pidpaen .