Rosa dei Venti nella “Rambla di Palermo” in via Amari, Palumbo (consigliere Ottava circoscrizione): “Tragicomico imbarazzo del candidato sindaco Miceli”

Una “pista d’atletica” quadrangolare con una rosa dei venti “dipinta” sopra e incorniciata dall’asfalto nerissimo.

“È questo il biglietto da visita che il Comune di Palermo ha pensato di presentare alle migliaia di crocieristi e turisti in arrivo al porto di Palermo. È questa la tanto decantata “Rambla” che da via Francesco Crispi dovrebbe condurre sino al Politeama lungo un’elegante zona pedonale”, dichiara Salvatore Palumbo, consigliere di Forza Italia per l’ottava circoscrizione.

“È così che l’attuale amministrazione “progetta” nuovi spazi urbani. Tra lo sconcerto generale, risulta tragicomico l’imbarazzo del candidato sindaco Miceli e del suo entourage di centrosinistra. Un tentativo disperato di prendere le distanze dall’amministrazione Orlando con la quale però condivide tutto, compresi alcuni candidati che fanno parte della giunta uscente. Come si fa a criticare (giustamente) un’opera di riqualificazione urbana di rara bruttezza e contemporaneamente condividere comizi politici con l’amministrazione comunale che ne è l’autrice? Palermo, le sue circoscrizioni e i suoi cittadini non possono correre il rischio di vivere altri 5 anni all’insegna dell’improvvisazione politica”.