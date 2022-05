Varato oggi ai cantieri navali di Palermo troncone di nave da crociera lungo 140 metri

Di Gangi: “Città vada fiera di questa realtà e la sostenga”.

“C’è una realtà bellissima della nostra città, a cui spesso non viene data la centralità che merita: il Cantiere navale.

Ho la fortuna di conoscere alcune delle tante persone che vi lavorano e che mi hanno dato modo di vedere quanta fatica richieda il lavoro, ma anche quanta passione anima ognuna delle maestranze.

Stamattina si è tenuta la classica cerimonia del varo – ahimè, ancora non aperta al pubblico, come spero invece possa tornare ad essere presto – di un troncone di una nave da crociera.

Un varo che è un risultato importante per il Cantiere stesso e per la nostra città e che è ulteriore prova della grande professionalità dei lavoratori del Cantiere navale, che in ogni lavoro danno sempre il meglio.

Tutta la città deve festeggiare con i lavoratori ed essere fiera di questo polmone produttivo, che deve continuare a crescere sempre di più con sempre maggiori investimenti.”

Lo ha dichiarato Mariangela Di Gangi, candidata al Consiglio comunale di Palermo, commentando il varo, avvenuto questa mattina allo stabilimento Fincantieri di Palermo, del troncone, lungo 140 metri, di una nave da crociera che viene realizzata simultaneamente in più cantieri italiani.

Fra pochi giorni ai cantieri inizierà la costruzione di una nuova nave commissionata dal Governo del Qatar, che impegnerà le maestranze palermitane per circa 20 mesi.

.