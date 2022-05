“Turismo lento”. I Cammini di San Bernardo da Corleone, itinerari turistico religiosi, presentati alla Fiera Milano City

Camminare e immergersi nella natura a passo lento. Presentato a Milano l’itinerario turistico religioso “Sulle orme di San Bernardo. Cammini di fede, arte e cultura”.

Nell’ambito dell’evento “Fa’ la cosa giusta”, la fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili, è stato presentato, all’interno del padiglione della Fiera Milano City, dal Comune di Corleone e dall’Associazione “Comitato Animosa Civitas Corleone”, l’itinerario turistico religioso “Sulle orme di San Bernardo. Cammini di fede, arte e natura”.

Una rete di cammini ripercorre le peregrinazioni del santo corleonese Bernardo da Corleone, vissuto nel Milleseicento, che si dice abbia ispirato Manzoni nel descrivere il personaggio di Fra’ Cristoforo dei Promessi Sposi, all’interno della Provincia Religiosa Dei Frati Minori Cappuccini Di Palermo. Primo tra questi, il Cammino Corleone-Sciacca è un percorso di 100 km in 7 tappe, immerso nel verde delle riserve naturali dei Monti Sicani fino al mare, lungo le antiche Regie trazzere, attraversando i comuni di Campofiorito, Giuliana, Chiusa Sclafani, Palazzo Adriano, Burgio, Bivona, Caltabellotta.

“Il turismo lento come quello dei cammini – dichiarano il sindaco di Corleone Nicolò Nicolosi e l’assessore al Turismo Giusy Dragna – offre l’occasione per valorizzare le bellezze artistiche, storiche, naturalistiche e le eccellenze che si producono nel territorio, promuovendo al contempo la riscoperta del camminare e dell’immergersi nella natura a passo lento, divenendo uno strumento di sviluppo locale sostenibile per i piccoli centri abitati”.

Nel corso dell’evento, l’assessore Giusy Dragna, Roberto Martorana presidente dell’associazione Animosa Civitas Corleone, Pietro Di Miceli ideatore del cammino, Anna Turco progettista del cammino, Fra’ Giovanni Spagnolo biografo di San Bernardo da Corleone e Salvatore Settecasi in rappresentanza del Comune di Alessandria della Rocca, hanno presentato il secondo cammino Corleone-Agrigento che passerà per i comuni di Alessandria della Rocca, San Biagio Platani, Sant’Angelo Muxaro e Raffadali.

(Nella foto di copertina: da sinistra, Anna Turco, Salvatore Settecasi, Giusy Dragna, Fra Giovanni Spagnolo, Pietro Di Miceli e Roberto Martorana)