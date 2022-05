Buona Destra incontra Lagalla, candidato sindaco di Palermo

Il partito la Buona Destra ha incontrato ieri il prof. Roberto Lagalla, candidato a sindaco di Palermo, insieme con Claudia Vitello ed Emanule Incarbone, i due candidati al Consiglio comunale per il partito di Buona Destra in una delle liste a sostegno del prof. Lagalla.

L’incontro, organizzato da Lucia Giovannelli, coordinatrice del Comitato per la Buona Destra-Palermo area metropolitana, ha consentito ai numerosi intervenuti di conoscere direttamente le proposte del candidato sindaco e dei candidati consiglieri per la nostra Città e discutere insieme le diverse problematiche ancora in attesa di soluzione. L’evento ha riscosso molto interesse, come evidenziato dalla ottima partecipazione e dalle molte domande poste ai candidati.