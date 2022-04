Agroalimentare. Al via il 25 aprile “Corleone e le sue produzioni agricole identitarie”

Tre giornate dedicate ai prodotti agricoli, alimentari ed enogastronomici tipici di Corleone, grazie ad un finanziamento del Dipartimento regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale.

Al via, lunedì 25 aprile, il primo di tre eventi (gli altri due si svolgeranno l’1 maggio e il 2 giugno) programmati per l’iniziativa “Corleone e le sue produzioni agricole identitarie”.

Ospiti provenienti da Palermo ed altre località che visiteranno le cascate delle Due Rocche parteciperanno presso la Casina Reale di Ficuzza al convegno sulle produzioni agricole del territorio insieme con i rappresentanti di cooperative e imprese, che al termine esporranno e offriranno agli ospiti i propri prodotti, preparati secondo le antiche usanze del territorio.

“L’evento – afferma il sindaco di Corleone Nicolò Nicolosi – si inserisce a pieno titolo nell’ambito della promozione delle iniziative portate avanti dalla nostra Amministrazione comunale, rivolte alla valorizzazione dei prodotti agricoli, alimentari ed enogastronomici tipici di Corleone. Lo sviluppo e la valorizzazione delle vocazioni del territorio – aggiunge Nicolosi – passano necessariamente anche da quello delle eccellenze agroalimentari che, in questo comprensorio, sono di notevole pregio”.

L’iniziativa finanziata con 14.000 euro dall’assessorato regionale dell’Agricoltura e dello Sviluppo rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell’Agricoltura Brand Sicilia e Marketing Territoriale – Valorizzazione e promozione dei prodotti regionali, è stata affidata per la sua realizzazione alla Cooperativa sociale “Lavoro e non solo”, che gestisce i beni confiscati alla mafia.